Österreich: FPÖ verteidigt letzte Raucherbastion Europas - gegen den Willen des eigenen Volkes

Österreich ist die letzte Bastion für Raucher im Herzen Europas. Und das soll nach dem Willen der konservativ-rechtspopulistischen Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (FPÖ) auch in Zukunft so bleiben. Die Koalition will vielen Gastronomen in der Alpenrepublik einen Herzenswunsch erfüllen, indem sie das Rauchen in Gaststätten weiter erlaubt.