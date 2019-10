Österreich FPÖ wirft Philippa Strache aus der Partei

Am Dienstag gab Strache bekannt, dass sie das Mandat annehmen wird. „Die Verleumdungen der letzten Wochen und die daraus resultierende öffentliche Diskussion, zu der zu meiner großen Enttäuschung in großem Ausmaß ehemalige Parteifreunde beigetragen haben, waren kränkend, verletzend und angesichts der Dimension verbreiteter unwahrer Behauptungen schlichtweg verwerflich“, hieß es in ihrer Mitteilung.