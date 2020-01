Österreich Grüner Bundesvorstand für Koalition mit ÖVP

In Österreich hat der erweiterte Bundesvorstand der Grünen empfohlen, den Koalitionsvertrag mit der konservativen ÖVP anzunehmen. Parteichef Werner Kogler erklärte am Freitagabend in Salzburg, die Empfehlung an den Bundeskongress der Grünen sei einstimmig erfolgt. „Die politische Kultur wird sich ändern“, warb Kogler für ein Ja der Delegierten zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen.