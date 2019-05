Österreich: Kanzler Kurz beendet wohl Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Strache

Das Video zeigt den Chef der rechtspopulistischen FPÖ im Gespräch mit einer Frau, die ihm als Nichte eines russischen Oligarchen vorgestellt worden sein soll. Danach stellte Strache bei dem Gespräch, an dem auch der heutige FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus teilnahm, unter anderem staatliche in Aussicht. Die Opposition in Österreich fordert den Rücktritt von Strache.