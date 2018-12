 Österreich: Tausende demonstrieren in Wien gegen rechtskonservative Regierung

WienRund 17.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei in der österreichischen Hauptstadt Wien gegen die Migrations- und Sozialpolitik der rechtskonservativen Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz demonstriert. An der Demonstration am Samstag beteiligten sich linke Gruppen wie „Omas gegen Rechts“. Sie hielten Socken in die Luft. „Eure Politik stinkt mehr als alte Socken“ und „Rassismus Socks“ stand auf Plakaten.