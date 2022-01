Österreichs Ex-Kanzler geht in die USA Das Thiel-Netzwerk von Sebastian Kurz

Bannon ist nicht Thiels einziger Verbündeter in der Politik. Auch Josh Hawley, Senator aus Missouri, gehört zu seinem Umkreis. Hawley bezog im Laufe seiner politischen Karriere Spenden in sechsstelliger Höhe von Thiel. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der 41-Jährige bekannt, als er am 6. Januar gegen die Zertifizierung des Wahlsieges von Joe Biden stimmte. Als er an diesem Tag den Kongress betrat, begrüßte er die demonstrierenden Trump-Anhänger vor dem Gebäude mit einer in die Luft gestreckten Faust. Wenig später wurde das Kapitol überrannt.