Ohrfeige am Absperrgitter Mann schlägt Frankreichs Präsidenten Macron ins Gesicht

Macron war am Dienstag vor weiteren Corona-Lockerungen in das Département Drôme gereist, um mit Gastwirten zu sprechen. Er besuchte etwa eine Hotelfachschule in Tain-l'Hermitage in der Nähe von Lyon. Draußen standen dabei zahlreiche Menschen hinter einem Absperrgitter, wie Aufnahmen zeigen. Macron ging auf diese zu und streckte seine Hand in Richtung eines Mannes aus. Dieser holte mit seiner Hand aus und traf Macron offenbar mit der Hand im Gesicht.