Olaf Scholz in Moskau „Putin wird nicht einlenken, bevor er die ultimative Eskalation erreicht hat“

Ex-Kanzlerin Angela Merkel ließ sich von Macho-Gebärden ihrer Gegenüber nie einschüchtern. Hatte sie es als Frau leichter?

Bei Merkel wussten alle, dass sie mit Männlichkeitsritualen keinen Eindruck schinden. Das lag weniger daran, dass sie eine Frau war, sondern weil sie als Gesprächspartnerin respektiert worden ist. Wenn es nur am Geschlecht liegen würde, dann würde man ja nur Frauen hinschicken. Aber jetzt fliegt ja der Kanzler und nicht Annalena Baerbock.



Putin hat an den Drohgebärden aber Gefallen gefunden. Dann funktionieren die ja offenbar aus seiner Sicht sehr gut?

Macht wird über Signale gezeigt, das gehört zur Verhandlungsführung. Das mürrische Gesicht von Putin signalisiert: „Ich lasse nicht mit mir reden“. Gleichzeitig müssen alle zu ihm fliegen, er selbst bleibt in Moskau. Macron hat er an einem extrem langen Tisch empfangen, um zu zeigen, wie weit beide auseinander liegen. Auch die 130.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine sind ein Symbol der Macht.