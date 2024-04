Olaf Scholz trifft Xi Jinping Eine Reise ganz nach Pekings Geschmack 

Die Reise von Olaf Scholz beginnt nicht nur mit einem Unternehmensbesuch, sondern Wirtschaftermine durchziehen das gesamte, dreitägige Programm. Am Sonntag geht es zu Bosch, am Montag zum Innovationszentrum des Chemieunternehmens Covestro in Shanghai, am Mittwoch tagt in Peking der Deutsch-Chinesische Beratende Wirtschaftsausschuss. Am Ende dürften neue Wirtschaftsverträge unterzeichnet werden und zwischendurch gibt es noch eine Bootsfahrt über den Jangtse vorbei an den glitzernden Wolkenkratzern der Giga-Stadt Chongqing. Herrliche Aussichten?