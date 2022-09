Olaf Scholz vor den Vereinten Nationen Der Kanzler warnt die Welt vor Putins „blankem Imperialismus“

Die Breitseite des deutschen Regierungschefs gegen den Mann im Kreml war wohl der Höhepunkt von Scholz‘ erster Rede vor der Staatengemeinschaft in New York. Ganz überraschend kam sie nicht. Wenige Stunden zuvor hatte er vor der deutschen Presse bereits ähnliche Formulierungen verwendet, um den Krieg gegen die Ukraine zu geißeln. Trotzdem: So deutliche Worte eines deutschen Bundeskanzlers haben bei der UN Seltenheitswert – und das nicht nur, weil es schon eine Weile her ist, dass die Bundesregierung durch ihren Chef in New York vertreten wurde. Scholz‘ Amtsvorgängerin Angela Merkel sprach genau einmal vor der Generalversammlung. Und das ist auch schon 15 Jahre her.