Olaf Scholz zu Donald Trump „Verzichten Sie nicht auf einen Great Deal“

Klimaschutz sei eine große globale Herausforderung, sagte Scholz, und wollte sich dabei eine weitere Spitze gegen Trump nicht verkneifen. Vor den mehreren Dutzend Außenpolitikexperten im Zentrum Washingtons müsse er die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit eigentlich nicht extra betonen, so der Finanzminister. Sie sei jedem bewusst – „zumindest fast jedem“.



Und damit es nicht nur fast jeder, sondern wirklich jeder (und damit auch Trump) versteht, hielt Scholz an diesem Freitag eine kleine Vorlesung darüber, was Deutschland eigentlich antreibt. Denn die Frage stellt sich durchaus: Warum forciert ausgerechnet ein Land aktiv Klimaschutz, obwohl es nur für zwei Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, und in anderen Ländern sogar neue Kohlekraftwerke entstehen? Seine Antwort, so denkt sich das Scholz wahrscheinlich, soll so etwas wie die Blaupause für den deutschen Exportschlager von morgen sein.