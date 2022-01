Olympische Spiele Die Allianz verrät den europäischen Geist

Bald ist Anta Sports Products am Ziel. Die Sportbekleidungsmarke aus China wird als Sponsor der Olympischen Spiele in Peking das Servicepersonal ausrüsten, in ihrer Heimat immer beliebter und beim Umsatz in China womöglich bald an den Konkurrenten Nike und Adidas vorbeiziehen. Der Erfolg hat auch patriotische Gründe. Als die „Better Cotton Initiative“ (BCI) 2020 in einer Studie ein steigendes Risiko von Zwangsarbeit auf Baumwollfarmen in der westchinesischen Region Xinjiang festgestellt hatte, legten internationale Marken die Beschaffung von Baumwolle aus der Region auf Eis. Anta hielt daran fest – und profitierte von einer "nationalen Welle".