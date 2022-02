Olympischen Winterspiele in Peking „Zu viele Partner und Sponsoren stehen dem IOC solide Gewehr bei Fuß“

WirtschaftsWoche: Hat die Diskussion um den Austragungsort der Olympischen Spiele im autokratischen China einen Effekt auf die Sponsoren, die sich mit der Sportveranstaltung schmücken wollen, Herr Uhrich?

Sebastian Uhrich: Was sich aktuell an den Olympischen Spielen in Peking zeigt, beobachten wir seit mindestens zehn bis zwölf Jahren. Ich kann mich an kein sportliches Großereignis in dieser Zeit erinnern, bei dem es keine massiven Negativ-Schlagzeilen gegeben hat. Getötete Straßenhunde bei der EM 2012 in der Ukraine. Korruption, unfertige Stadien und soziale Ungleichheit bei den Olympischen Spielen in Rio 2016. Menschenrechtsverletzungen bei der WM in Russland 2018. Jetzt Katar und Peking. Man fragt sich da zwangsläufig, ob die Marketingpartner noch das erreichen, was sie erreichen wollen und ob ein positiver Image-Transfers überhaupt noch möglich ist.