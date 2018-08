Omarosa Manigault Newman: Mit dem Aufnahmegerät zum Entlassungsgespräch - Ex-Mitarbeiterin des Weißen Hauses nimmt Stabschef Kelly auf

Die Ex-Beraterin wird am Dienstag das Enthüllungsbuch „Unhinged“ auf den Markt bringen, in dem Trump als Rassist, zerstreut, selbstbezogen, frauenfeindlich und unsicher dargestellt wird. Sie kennt ihn seit vielen Jahren durch ihre Teilnahme an der Reality-Show „The Apprentice“. Sie verließ das Weiße Haus im Dezember 2017.