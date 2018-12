OPEC Gas ist Katars neues Öl

Andere Opec-Länder könnten Katar folgen



„Außer dem symbolischen Charakter erkenne ich keine größeren Implikationen in Katars Entscheidung, weder für den Ölpreis noch für das Ölkartell', sagt Eugen Weinberg, Chef-Rohstoffstratege der Commerzbank. Algeriens früherer Energieminister Chakib Chelil betonte aber die psychologische Bedeutung von Katars Entscheidung. Andere Opec-Mitglieder könnten sich Katar anschließen und damit Konsequenzen ziehen aus den jüngsten Alleingängen Saudi-Arabiens, so Chelil. Die Organisation stehe womöglich vor einem historischen Wendepunkt. Saudi-Arabien stimmt sich in Fragen der Ölproduktion zunehmend mit Russland ab, das nicht zur Opec gehört. Außerdem steht das Königreich unter besonderem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der auf niedrige Ölpreise pocht.