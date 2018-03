Opel und die Finanzmärkte: Guttenbergs Rettungsmission in die USA

Denn ein tragfähiges Konzept für Opel gibt es noch immer nicht, das für den Wirtschaftsminister den Einsatz deutscher Steuergelder rechtfertigen würde. Selbst über einfachste Punkte wie Nutzung von Patenten oder Vertriebswegen gibt es keine Klarheit. Was hat GM überhaupt mit Opel vor? Und was passiert, wenn GM Insolvenz anmelden würde? Und wie will die US-Regierung dem schließlich amerikanischen Autokonzern helfen? Zu Guttenberg will nicht aus der Hüfte schießen wie etwa SPD-Chef Franz Müntefering, der ohne Kenntnis der Lage schon einen Staatseinstieg propagiert. Vor dem 31. März stehen aber auch in den USA keinerlei Entscheidungen an.