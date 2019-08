„Open Arms“: Gericht kontert Salvini – Rettungsschiff darf in italienische Gewässer

Rom Das Rettungsschiff „Open Arms“ mit 160 Flüchtlingen an Bord darf trotz eines Verbots von Italiens Innenminister Matteo Salvini in italienische Gewässer einlaufen. Dies entschied ein Verwaltungsgericht in Rom am Mittwoch. Salvini hatte am Dienstag erklärt, er werde die „Open Arms“ sowie die ebenfalls im Mittelmeer kreuzende „Ocean Viking“ daran hindern, insgesamt mehr als 500 Migranten nach Italien zu bringen, die sie seit vergangener Woche vor Libyens Küste aufgelesen haben. Dagegen hatte die „Open Arms“ Beschwerde eingelegt. Das Gericht befand, dass diese durchaus berechtigt scheine. Es handle sich klar um eine „außergewöhnlich ernste“ Lage. Daher solle das Schiff in italienische Gewässer gelassen werden, damit den am meisten notleidenden Geretteten geholfen werden könne.