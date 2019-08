Opposition: Mahnwachen in Moskau für Freilassung Gefangener und ehrliche Wahlen

Moskau Mit Mahnwachen haben Oppositionelle in Moskau für die Freilassung politischer Gefangener und für ehrliche Wahlen demonstriert. Unter scharfer Beobachtung der Polizei stellten sich einzelne Menschen am Samstag an Denkmälern in der Innenstadt für ihren stillen Protest auf, um gegen Justizwillkür in Russland zu demonstrieren. Die Moskauer Behörden hatten einen Protestmarsch und eine Massenkundgebung der Opposition in der Innenstadt erneut verboten. Die Organisatoren unter anderem um den inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalny setzten deshalb diese Mahnwachen an. Die Polizei griff zunächst nicht ein.