Opposition Partei: Ehemaliger pakistanischer Außenminister festgenommen

20. August 2023 | Quelle: dpa

Der ehemalige Außenminister und Vize-Präsident der Oppositionspartei PTI, Shah Mahmood Qureshi. Bild: Bild: dpa

In Pakistan ist der ehemalige Außenminister und Vize-Präsident der Oppositionspartei PTI, Shah Mahmood Qureshi, festgenommen worden. Das teilte die Partei am Samstag auf der Online-Plattform X mit, die vorher Twitter hieß. Qureshi sei nach einer Pressekonferenz in seiner Residenz in der Hauptstadt Islamabad unter hohem Polizeiaufgebot in Gewahrsam genommen worden. „Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit wurden in Pakistan vollständig abgeschafft”, kritisierte die PTI.