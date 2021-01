Oppositionskritiker: Polizei in Moskau nimmt Nawalnys Bruder fest

Wegen des Umgangs mit dem Oppositionellen steht Russland international zunehmend in der Kritik. Er war am 17. Januar nach seiner Rückkehr in die Heimat festgenommen worden. Fünf Monate lang hatte er sich in Deutschland von einem Nervengiftanschlag erholt, für den Nawalny den Kreml verantwortlich gemacht hat. Die russische Regierung hat eine Verwicklung in den Fall abgestritten.