Organisation für Migration: Tausende Migranten stranden zwischen Algerien und dem Niger

„Migranten, darunter viele schwangere Frauen, dürfen nicht ohne Essen und Trinken zurückgelassen oder gezwungen werden, in sengenden Temperaturen durch die Wüste zu wandern“, sagte IOM-Generaldirektor William Lacy Swing am Dienstag. Nach IOM-Angaben kamen seit Anfang 2018 mehr als 11.000 Menschen alleine in einem grenznahen Ort im Niger an.