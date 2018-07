Organisation teilt mit: 2018 schon über 1000 Migranten im Mittelmeer ertrunken

GenfMehr als 1000 Migranten sind bislang in diesem Jahr beim Versuch ertrunken, von Libyen aus über das Mittelmeer in die Europäische Union zu gelangen. Allein in den vergangenen Tagen seien rund 200 Menschen ums Leben gekommen, weil Schlepper sie in seeuntauglichen Booten transportiert hätten, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntagabend mit.