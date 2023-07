«Orkxit» Schottische Orkney-Inseln diskutieren andere Regierungsform

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Auf den schottischen Orkney-Inseln leben rund 20.000 Einwohner. Bild: Bild: dpa

Auf den schottischen Orkney-Inseln im Nordatlantik wird über eine Loslösung von Großbritannien diskutiert. Als eine von mehreren Optionen gilt, ein selbst verwaltetes Gebiet Norwegens zu werden. Gemeinde-Vorsteher James Stockan betonte im Gespräch mit BBC Radio Scotland die historisch engen Beziehungen zu dem skandinavischen Land, zu dem die Inselgruppe mit 20.000 Einwohnern einst gehörte. Britische Medien sprachen am späten Sonntagabend - in Anlehnung an den „Brexit” getauften EU-Austritt Großbritanniens - von einem möglichen „Orkxit” im Nordatlantik.