Ortsbesuch Texas legt die Corona-Maske beiseite – zumindest offiziell

Der Schritt zog umgehend Kritik auf sich. Dr. Anthony Fauci, Medizinischer Chefberater von US-Präsident Joe Biden, nannte Texas‘ Vorpreschen „schlecht beraten“. Das Staatsoberhaupt selbst schimpfte auf das „Neandertaler-Denken“ in Teilen des Landes – schließlich untergrub Abbott durch scheine Lockerungsübung Bidens erklärtes Ziel, dass die Bevölkerung möglichst flächendeckend für 100 Tage Masken tragen sollte. Doch angesichts des großen Impferfolgs in den USA und der zunächst rapide sinkenden Fallzahlen stieg der Druck auf einige Gouverneure, die Auflagen für die Bevölkerung zurückzufahren.



Vier Wochen später ist klar, dass das Land damit ein Risiko eingegangen ist. Trotz zuletzt vier Millionen Impfungen am Tag stiegen die Infektionen zuletzt wieder an. Allerdings nicht in Texas. Der Sieben-Tage-Durchschnitt hat sich seit Abbotts Auftritt in Lubbock in etwa halbiert. Die Zahl der Todesfälle sank sogar noch stärker. Dallas County, Einwohnerzahl 2,6 Millionen, meldete zuletzt nur noch rund 200 Neuinfektionen am Tag. Und das Impftempo liegt derzeit ebenfalls nur knapp unter dem nationalen Durchschnitt.