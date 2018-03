Ost-Ghuta: Syrien erhöht militärischen Druck auf Rebellen

In Live-Übertragungen des staatlichen Fernsehens waren große Rauchwolken über Mesraba zu sehen. Zugleich war der Lärm von Düsenjets und Explosionen zu hören. Die Menschen in Ost-Ghuta würden schon bald in die „Arme des Staates” zurückkehren, sagte ein Oberst der Armee. Für den Aufstand gegen Präsident Baschar al-Assad wäre eine Niederlage in Ost-Ghuta der schwerste Rückschlag nach dem Verlust der Stadt Aleppo Ende 2016.