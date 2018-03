Ost-Ghuta: Syrische Armee rückt in Rebellengebiet vor

Das syrische Militär hat in den vergangenen Wochen mit einer Offensive die Rebellenregion Ost-Ghuta bei der Hauptstadt Damaskus in drei Gebiete aufgeteilt. Aus dem Gebiet Haresta waren diese Woche Tausende bewaffnete Kämpfer und Zivilisten abgezogen. Am Freitag hatte die Rebellengruppe Failak al-Rahman mit Russland, das in dem Krieg an der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad kämpft, vereinbart, das zweite Gebiet aufzugeben.