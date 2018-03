Ost-Ghuta: USA werfen Russland Tötung von Zivilisten in Syrien vor

WashingtonDie USA haben Russland vorgeworfen, in Syrien Zivilisten getötet zu haben. Russische Militärjets hätten in der Rebellen-Enklave Ost-Ghuta und Damaskus zwischen dem 24. und 28. Februar täglich mindestens 20 Einsätze geflogen, teilte das US-Präsidialamt am Sonntag mit. Russland habe unter dem Vorwand gegen Terrorismus vorzugehen eine UN-Waffenruhe ignoriert.