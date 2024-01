Ostafrika Baerbock: Druck auf Generale im Sudan erhöhen

24. Januar 2024 | Quelle: dpa

«Wir müssen den Druck auf beide Seiten erhöhen»: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des blutigen Machtkampfs im Sudan verstärkte Anstrengungen für eine Verhandlungslösung gefordert. Mit ihren Gesprächspartnern in Ostafrika wolle sie Möglichkeiten ausloten, die im Sudan verfeindeten beiden Generale „endlich an den Verhandlungstisch zu bekommen, damit sie die Menschen im Sudan nicht weiter in den Abgrund reißen und die Region nicht weiter destabilisieren”, erklärte die Grünen-Politikerin zu einem Besuch in Dschibuti, Kenia und dem Südsudan.