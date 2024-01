„Wenn Dinge passieren, die eigentlich nicht so eingeplant sind, da muss man flexibel sein”, zeigte sich die Ministerin nach der Landung in Dschidda pragmatisch. In einer Krisenregion könne nicht alles so laufen, „wie es zu normalen, friedlichen Zeiten läuft”, meinte die Ministerin. Jetzt solle entsprechend umgeplant werden. Baerbock wollte bis Freitag vor dem Hintergrund des blutigen Machtkampfs im Sudan in Dschibuti, Kenia und dem Südsudan Gespräche führen.