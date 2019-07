Ostasien: USA wollen Panzer an Taiwan liefern – trotz Kritik aus Peking

WashingtonDie USA wollen Taiwan trotz Kritik aus China Panzer und Raketen im Volumen von 2,2 Milliarden Dollar verkaufen. Das Vorhaben verändere die militärische Balance in der Region nicht, teilte die zum US-Verteidigungsministerium gehörende Agentur DSCA am Dienstag mit. Sie hatte bereits am Montag den Kongress darüber informiert, dass das Geschäft neben der Lieferung von 108 Panzern vom Typ M1A2T des US-Konzerns General Dynamics und 250 Stringer-Raketen auch den Verkauf von Maschinengewehren, Munition, gepanzerten Fahrzeugen, schweren Transportern und die Reparatur von Panzern enthalten könne.