Osteuropa Erneut Gewalt bei Protesten in Georgien

09. März 2023 | Quelle: dpa

Unter heftigem Protest aus der Bevölkerung ist in Georgien im Südkaukasus eine umstrittene Regelung über «ausländische Agenten» auf den Weg gebracht worden. Bild: Bild: dpa

Bei regierungskritischen Protesten in Georgien ist die Polizei auch in der Nacht zum Donnerstag wieder mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen. Die proeuropäischen Demonstranten umringten nach Augenzeugenberichten das Parlament der Südkaukasusrepublik in Tiflis.