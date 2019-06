Osteuropa: Machtkampf in Moldau beendet – Krisenstaat hat neue Regierung

ChișinăuIm tagelangen Machtkampf in der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik Moldau hat sich die neue Koalition aus proeuropäischen und moskaufreundlichen Kräften durchgesetzt. Die demokratische Partei des einflussreichen und umstrittenen Oligarchen Vladimir Plahotniuc zog sich am Freitag zurück. Sie entschied sich für den Gang in die Opposition, wie Medien in der moldauischen Hauptstadt Chișinău berichteten. Auch die Blockaden von Regierungsgebäuden lösten sich demnach auf. Zuvor hatte die Partei mit Unterstützung des Verfassungsgerichts noch eine Parallel-Regierung gebildet.