Osteuropa: Russland hält Panzer-Manöver an der ukrainischen Grenze ab

Russland hat parallel zu den Gesprächen über die Sicherheit in Osteuropa mit Panzer-Manövern nahe der Ukraine und Weißrussland begonnen. Etwa 3000 Soldaten seien an den Übungen in den Regionen Woronesch, Belgorod und Brjansk nahe der Ukraine sowie in Smolensk nahe Belarus beteiligt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf das russische Militär.