Osteuropa Ukraine treibt Pläne für Mitgliedschaft in EU und Nato voran

KiewDie Ukraine dringt auf eine Aufnahme in die EU und Nato und will das hartnäckig verfolgte Ziel in ihre Verfassung schreiben. 321 Abgeordnete im Parlament in Kiew votierten am Donnerstag bei einer ersten Abstimmung dafür, wie ukrainische Medien meldeten. Die angestrebten Änderungen werden nun dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Danach müssen die Parlamentarier erneut darüber befinden.