Ostsee-Gaspipeline Russland will Nord Stream 2 auch bei neuen Sanktionen bauen

MailandRussland will die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland auch bei neuen Sanktionen pünktlich fertigstellen. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte am Dienstag am Rand einer Energie-Konferenz in Mailand, sein Land hoffe, dass es keine neuen Sanktionen gebe. Selbst wenn, werde das Projekt aber vollendet. Das Gas werde ab Ende 2019 strömen.