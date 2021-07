Ostsee-Pipeline Deutschland und USA erzielen Durchbruch im Streit über Nord Stream 2

Die Einigung soll nach Reuters-Informationen mehrere Elemente enthalten, die von der Bundesregierung teilweise schon öffentlich angeboten worden waren. So will sich Deutschland dafür einsetzen, dass der bis 2024 laufende Transitvertrag des russischen Gazprom-Konzerns mit der Ukraine verlängert wird. Wie von Außenminister Heiko Maas zuvor angekündigt, will man sich um eine zehnjährige Verlängerung bemühen. Zudem hatte die Bundesregierung bereits Investitionen zur Transformation der Energiewirtschaft in der Ukraine in Aussicht gestellt. Damit könnte etwa die Produktion von Wasserstoff in der Ukraine gefördert werden.