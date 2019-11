Ostsee-Pipeline Russland erwartet Start von Nord Stream 2 Mitte 2020

Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 dürfte nach Einschätzung der russischen Regierung Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen. Das sagte der stellvertretende Ministerpräsident Dmitri Kosak am Donnerstag. Die vor allem von den USA kritisierte, über 1200 Kilometer lange Pipeline wird unter Federführung des russischen Gaskonzerns Gazprom gebaut. Mehrere europäische Firmen beteiligen sich an der Finanzierung. Die Leitung reicht von Russland durch die Ostsee bis nach Deutschland.