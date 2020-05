Ostsee-Pipeline: USA sollen neue Sanktionen gegen Nord Stream 2 vorbereiten

Die USA bereiten Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 vor. Zwei Senatoren würden kommende Woche Strafmaßnahmen gegen den Bau der Gaspipeline in der Ostssee zwischen Russland und Deutschland einbringen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag Reuters. Demnach dürfe kein Schiff, das am Bau beteiligt ist, die USA anlaufen. Vermögenswerte in den USA von Beteiligten sollten eingefroren werden.