Overtourism in Venedig „Der Eintritt für Venedig wird nahezu irrelevant sein“

Welche Folgen wird der Eintrittspreis für Venedig haben?

Ich denke, der Eintritt wird nahezu irrelevant sein. Denn bei den Tagestouristen in Venedig sprechen wir im Großen und Ganzen von Reisegruppen, die mit dem Bus oder dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind. Der Ausflug nach Venedig ist also in dem Fall ein Teil des Pakets. Im sehr niedrigen Niveau fangen die Busreisen bei 200 bis 300 Euro an und Kreuzfahrten gehen hoch in den fünfstelligen Bereich. Fünf Euro fallen dabei nicht mehr stark ins Gewicht. Mir hat noch nie jemand gesagt: „Ich mach eine Reise nicht, weil es eine City Tax oder irgendeine Tourismusgebühr gibt.“