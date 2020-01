Oxfam-Vermögensbericht Die Wohlstands-Kluft zwischen Männern und Frauen

„Frauen verbringen deutlich mehr Lebenszeit außerhalb der Erwerbstätigkeit als Männer“, hieß es auch in einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Juni 2019. Die Folge: eine im Durchschnitt deutlich geringere Rente von Frauen – bereinigt um Unterschiede in Bildung und Alter zwischen Männern und Frauen. Laut der Studie liegt die Lücke zwischen dem Renteneinkommen von Männern und Frauen in Dänemark bei gut zwölf, in Spanien bei fast 73 Prozent. In Estland sind es rund 26, in Italien und Griechenland demnach fast 47 beziehungsweise knapp 41 Prozent. In Deutschland bekommen Frauen im Osten im Durchschnitt etwa 20 Prozent weniger Rente als Männer, in Westdeutschland beläuft sich die Lücke sogar auf fast 50 Prozent.