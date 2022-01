Oyu Tolgoi Einigung auf milliardenschweres Bergbauprojekt in der Mongolei

„Ich habe so meine Zweifel, wie lange der Deal so hält“, kommentierte hingegen der Mongolei-Kenner Julian Dierkes von der kanadischen University of British Columbia. „Für die nächste Phase wohl schon, aber auch längerfristig?“ Die Regierung könne mit dem Ergebnis aber an die Öffentlichkeit treten und sagen: „Seht ihr, wir haben einen besseren Deal ausgehandelt.“ Und Rio Tinto könne sich jetzt an den Finanzmarkt wenden, um die weiteren Investitionen zu finanzieren.