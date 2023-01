Pandemie China meldet etwa 60.000 Corona-Tote seit Anfang Dezember

14. Januar 2023 | Quelle: dpa

Überfüllte Krankhäuser: Nach dem Ende der rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China verbreitet sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit. Bild: Bild: dpa

Nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik sind in China laut offiziellen Angaben rund 60.000 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Nationale Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, seien seit dem 8. Dezember 5503 Corona-Patienten an einem Versagen der Atemwege gestorben.