Pandemie: China weist WHO-Vorwurf zur Corona-Studie zurück

China weist den Vorwurf der Weltgesundheitsorganisation WHO zurück, wonach die Regierung in Peking Erkenntnisse über die Entstehung des Coronavirus unter Verschluss hält. Solche Anschuldigungen entbehrten jeglicher Grundlage, sagte der Mitautor der gemeinsamen Studie, Liang Wannian, am Mittwoch in Peking.