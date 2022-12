Pandemie Corona: Angst vor neuen Virus-Variationen in China

23. Dezember 2022 | Quelle: dpa

China meldet immer mehr Corona-Tote. Bild: Bild: dpa

In der massiven Corona-Welle in China mit gegenwärtig schätzungsweise einer Million Neuinfektionen am Tag wachsen Sorgen über die Entwicklung neuer Virus-Varianten. Chinas Gesundheitsamt forderte die Provinzbehörden auf, regelmäßig Proben des Virus zu analysieren und die Ergebnisse zu berichten. In einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Wang Yi unterstrich US-Außenminister Antony Blinken am Freitag im Umgang mit dem Ausbruch „die Notwendigkeit von Transparenz für die internationale Gemeinschaft”.