Pandemie Corona-Welle rollt in China - Ansturm auf Krankenhäuser

12. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau holt in einer Apotheke in Peking COVID-19-Antigen-Kits ab. Bild: Bild: dpa

Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssen viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler „den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal”, schrieb gestern das renommierte Wirtschaftsmagazin „Caixin”.