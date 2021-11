Pandemie Die japanische Solidarität sollte uns ein Vorbild sein

Japans Lektion für Deutschland: Aus Solidarität übernehmen Geimpfte und Ungeimpfte gemeinsam die Verantwortung dafür, dass die Infektionen niedrig bleiben. Dann sind nicht allein die Ungeimpften an der nächsten Überlastung der Krankenhäuser schuld, sondern vor allem die Politik, die wider besseres Wissen zu wenig Intensivbetten organisiert hat.



