Pandemie: Österreichs Kanzler mit Corona infiziert

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der 49-Jährige sei ohne Symptome und habe sich in Selbst-Isolation begeben, teilte das Kanzleramt in Wien am Freitag mit. „Es besteht kein Grund zur Sorge, es geht mir gut“, zitierte das Amt den konservativen ÖVP-Politiker.