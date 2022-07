Pandemie: Weitere Massentests und Lockdowns in chinesischen Millionenmetropolen

Mehrere chinesische Großstädte sind wegen neuer Corona-Ausbrüche in Alarmbereitschaft und stehen vor einer erneuten Runde von Massentests. Lockdowns für Millionen Menschen wurden verlängert, was für zunehmenden öffentlichen Unmut sorgt. China meldete in den vergangenen sieben Tagen bis zum Sonntag durchschnittlich rund 390 lokale Neuinfektionen pro Tag, nachdem die Zahl in den sieben Tag zuvor bei durchschnittlich 340 Infektionen pro Tag gelegen hatte.