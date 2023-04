Pandemie WHO: Chinas mangelnde Corona-Transparenz „unentschuldbar”

07. April 2023 | Quelle: dpa

Chinas Präsident Xi Jinping in Peking. Bild: Bild: dpa

Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat eine Vertreterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Chinas Kooperation bei der Erforschung des Coronavirus angemahnt. Die ranghöchste Covid-19-Expertin der WHO, Maria Van Kerkhove, kritisierte in einem Kommentar in der renommierten US-Fachzeitschrift „Science” etwa, dass chinesische Wissenschaftler Daten von Virenproben aus der Metropole Wuhan drei Jahre lang zurückgehalten hatten.