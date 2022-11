Pandemie Zahl der Corona-Infektionen in China steigt - Neue Lockdowns

02. November 2022 | Quelle: dpa

Die Zahl der Infektionen nimmt zu (Archivbild). Bild: Bild: dpa

In China haben ansteigende Corona-Zahlen für Millionen Menschen neue Lockdowns zur Folge. Nach Behördenangaben wurden am Mittwoch landesweit trotz der in China strikt verfolgten „Null-Corona-Politik” 2755 neue Infektionen verzeichnet. Das sind mehr als dreimal so viele Fälle wie noch vor zehn Tagen. Der Trend neuer Infektionen zeigte in den vergangenen Tagen stetig nach oben.